Graines de Moutards visite-Jeu Le prince au nez cassé , enquête au musée Champollion, Figeac Figeac

Graines de Moutards visite-Jeu Le prince au nez cassé , enquête au musée Champollion, Figeac

Musée Champollion, place Champollion Figeac Lot

Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée

Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée. Un crime a été commis au musée le nez du prince Achour-Malik a été brisé. La mission consiste à retrouver la victime, découvrir l’arme du crime et à tenter de retrouver la trace du coupable. Tout en poursuivant l’enquête, les enfants repèrent des œuvres et les découvre de manière ludique.

Sur inscription au musée Champollion, maximum 15 enfants. (7 à 12 ans) .

English :

The Champollion Museum offers children an original investigation to discover the museum

