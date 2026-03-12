Graines de musiciens Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Jeudi 16 avril · à 10h30 (8-12 ans) et à 15h (12-15ans) · durée 1h · Le Petit ChantiLire · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

Musique Assistée par OrdinateurRemy Queron, artiste et enseignant à OrigaMi, propose une initiation à la MAO à travers la pratique collective. Les participant.e.s seront amenés à manipuler des contrôleurs MIDI, ainsi qu’un synthétiseur analogique, tous reliés à un logiciel de création de musique. Déclenchement de boucles rythmiques, modification d’une ligne de basse ou de sons grâce aux effets numériques…Une façon ludique de découvrir comment se crée en temps réel de la musique électronique instrumentale (rap ou drum’n’bass) ! C’est à toi de jouer… de la musique !Jeudi 16 avril · à 10h30 (8-12 ans) et à 15h (12-15ans) · durée 1h · Le Petit ChantiLire · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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