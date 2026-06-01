Graines de papillons, musée des papillons, Saint-Quentin

Graines de papillons Dimanche 7 juin, 14h30 musée des papillons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

À partir d’un prototype de papillon en carton, les enfants sont invités à observer attentivement les formes, les couleurs …afin de créer leur propre papillon. En utilisant des graines variées, ils pourront jouer avec les contrastes, les nuances et les détails des ailes des papillons. Cet atelier stimule le regard et la créativité pour repartir avec son propre papillon, porteur de mille

graines de fantaisie !

musée des papillons 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

À partir d’un prototype de papillon en carton, les enfants sont invités à observer attentivement les formes, les couleurs …afin de créer leur propre papillon. En utilisant des graines variées, ils …

©musée des papillons