Graines de philo: Peut-on toujours dire ce qu’on pense ? Roubaix
Graines de philo: Peut-on toujours dire ce qu’on pense ? Roubaix samedi 21 mars 2026.
Graines de philo: Peut-on toujours dire ce qu’on pense ?
2 rue Pierre Motte Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Un rendez-vous philo pour réfléchir ensemble, sans jugement et en tout convivialité à partir de l’album jeunesse Ours de Natalia Shaloshvili.
Avec l’album Ours, on s’interrogera aussi sur la question suivante Peut-on toujours dire ce qu’on pense ?
Tout public à partir de 7 ans.
2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00
English :
A friendly, non-judgmental discussion of philosophy based on the children?s album Ours by Natalia Shaloshvili.
With the album Ours, we’ll also consider the following question: Can we always say what we think?
Suitable for all ages 7 and up.
