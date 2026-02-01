Graines de philo: Peut-on toujours dire ce qu’on pense ? Roubaix

Graines de philo: Peut-on toujours dire ce qu’on pense ?

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Un rendez-vous philo pour réfléchir ensemble, sans jugement et en tout convivialité à partir de l’album jeunesse Ours de Natalia Shaloshvili.

Avec l’album Ours, on s’interrogera aussi sur la question suivante Peut-on toujours dire ce qu’on pense ?

Tout public à partir de 7 ans.

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

English :

A friendly, non-judgmental discussion of philosophy based on the children?s album Ours by Natalia Shaloshvili.

With the album Ours, we’ll also consider the following question: Can we always say what we think?

Suitable for all ages 7 and up.

