Graines de Récup’ Centre socioculturel Plounévez-Lochrist
Graines de Récup’ Centre socioculturel Plounévez-Lochrist vendredi 24 avril 2026.
Graines de Récup’
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Un atelier pour réaliser ses semis de printemps avec des graines et des contenants 100% récup’ et 100% bio.
Sur inscription. .
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English : Graines de Récup’
L’événement Graines de Récup’ Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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