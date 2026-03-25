Graines de Récup’ Centre socioculturel Plounévez-Lochrist

Graines de Récup’

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Un atelier pour réaliser ses semis de printemps avec des graines et des contenants 100% récup’ et 100% bio.

Sur inscription. .

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

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English : Graines de Récup’

L’événement Graines de Récup’ Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX