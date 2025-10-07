Graines de sciences. Le cerveau : comprendre nos choix et habitudes alimentaires Auditorium Simone Veil Bruz

Graines de sciences. Le cerveau : comprendre nos choix et habitudes alimentaires Auditorium Simone Veil Bruz mardi 7 octobre 2025.

Graines de sciences. Le cerveau : comprendre nos choix et habitudes alimentaires Auditorium Simone Veil Bruz Mardi 7 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription conseillée

Notre cerveau régule nos besoins vitaux mais il recherche aussi le plaisir, ce qui complique nos choix alimentaires.

Des mécanismes cérébraux complexes, conditionnés par notre génétique et notre environnement tout au long de la vie, influencent nos préférences alimentaires. Grâce aux neurosciences et à l’imagerie, les processus cérébraux derrière ces préférences se dévoilent…

Avec David Val-Laillet, directeur de recherche en Neurosciences comportementales et Nutrition, Institut NuMeCan, INRAE, INSERM, Université de Rennes.

Cette soirée est proposée dans le cadre de la Fête de la science et du cycle de conférences de la Médiathèque « Graines de sciences ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T22:15:00.000+02:00

1

02 99 05 30 60 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/conference-debat/le-cerveau-comprendre-nos-choix-et-habitudes-alimentaires

Auditorium Simone Veil 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine