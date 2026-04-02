Graines de Zen Les Heures Claires Istres

Istres

Graines de Zen

Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

13ème édition de Graines de Zen , le salon du bien-être organisé à Istres par la Maison Pour Tous. Sands, conférences, ateliers …

Durant 3 jours, les acteurs de proximité dans le domaine du mieux-être, y sont mis en lumière. Ce rendez-vous leur permet de se faire connaître en présentant leurs techniques ou d’en faire une démonstration.



Shiastu, Do in, chromothérapie, hypnose, heartfulness, Chi Nei Tsang… Derrière ces termes se cachent des techniques de relaxation et de bien-être. .

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20

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English :

Graines de Zen the well-being fair organized in Istres by Maison Pour Tous. Sands, conferences, workshops …

L’événement Graines de Zen Istres a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme d’Istres