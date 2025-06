Graines d’éleveurs Buchy 13 juillet 2025 14:00

Dessine moi un mouton organise une après-midi graines d’éleveurs !

Au programme Rencontre avec tous les animaux de la ferme, aller au pré chercher les vaches pour la traite, nourrir tous les veaux, assister à la traite des vaches.

Prévoir un goûter, gourde casquettes et bottes peu importe la saison !

Enfants de 6 à 12 ans sans les parents

30 €/enfant 14h00 -17h00

English : Graines d’éleveurs

Dessine moi un mouton (Draw me a sheep) organizes an afternoon of breeder seeds!

On the program: meet all the farm animals, go to the meadow to fetch the cows for milking, feed all the calves, watch the cows being milked.

Bring a snack, water bottle, hat and boots, whatever the season!

Children aged 6 to 12 without parents

30 ?/child 14h00 -17h00

German :

Dessine moi un mouton organisiert einen Nachmittag mit Züchtersamen!

Auf dem Programm stehen: Treffen mit allen Tieren auf dem Bauernhof, auf die Weide gehen, um die Kühe zum Melken zu holen, alle Kälber füttern, dem Melken der Kühe beiwohnen.

Bringen Sie einen Snack, eine Trinkflasche, Mützen und Stiefel mit, egal zu welcher Jahreszeit!

Kinder von 6 bis 12 Jahren ohne Eltern

30 ?/Kind 14.00 -17.00 Uhr

Italiano :

Disegnami una pecora sta organizzando un pomeriggio di semi di contadini!

In programma: conoscere tutti gli animali della fattoria, andare nel prato a prendere le mucche per la mungitura, dare da mangiare a tutti i vitelli e assistere alla mungitura delle mucche.

Non dimenticate di portare con voi una merenda, una bottiglia d’acqua, cappelli e stivali, qualunque sia la stagione!

Bambini da 6 a 12 anni senza genitori

30 a bambino dalle 14.00 alle 17.00

Espanol :

Dibújame una oveja organiza una tarde de semillas campesinas

En el programa: conocer a todos los animales de la granja, ir al prado a buscar a las vacas para ordeñarlas, dar de comer a todos los terneros y ver cómo se ordeñan las vacas.

No olvides traer un tentempié, una botella de agua, sombreros y botas, sea cual sea la estación del año

Niños de 6 a 12 años sin padres

30 por niño de 14:00 a 17:00

