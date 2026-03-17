Graines d’Enfance 8ème Édition Pinède de la Bastide Haute Salon-de-Provence

Graines d’Enfance 8ème Édition

Samedi 4 avril 2026 de 10h à 18h. Pinède de la Bastide Haute Chemin du Talagard Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Depuis 2017 et la première édition du Festival Graines d’Enfance, l’engouement pour ce rendez-vous Nature en Jeu ne faiblit pas et chaque année de nouveaux partenaires rejoignent l’aventure à nos côtés.Enfants

La ludothèque Pile et Face pilote et coordonne cette animation à destination de tous au cœur du quartier des Canourgues. Cette proposition ludique et conviviale fait aujourd’hui partie d’une dynamique de territoire et de lien avec les familles, de Salon de Provence mais aussi des communes limitrophes.



La 8eme édition de Graines d’Enfance (GDE) aura lieu le samedi 4 avril 2026 de 10h à 18h sur la Pinède de Bastide Haute. Pendant toute la journée les familles pourront découvrir et profiter de multiples activités culturelles, sportives, artistiques et ludiques.



Le Festival touche en moyenne chaque année entre 1000 et 1200 personnes.



En 2026, Graines d’enfance veut poursuivre son aventure dans la continuité des précédentes éditions et continuer à offrir un moment de rencontre aux familles.



Opportunité du projet



La ludothèque Pile et Face est implantée depuis 24 ans dans le quartier des Canourgues et accueille au quotidien dans ses locaux les familles (de la petite enfance aux séniors) et les groupes (centres de loisirs, école et groupe en situation de handicap).



Dans ce territoire sensible avec des difficultés sociales et culturelles, elle représente un réel lieu de vie et d’actions structurantes pour les familles qui sont en demande d’accompagnement, de rencontres et d’offres culturelles.

Nos propositions ludiques et éducatives, ouvertes à tous, amènent une réelle mixité des publics et permettent ainsi de changer les regards sur ces quartiers et sur leurs habitants.



Le Festival Graines d’Enfance qui se déroule chaque année dans la Pinède de Bastide Haute, à deux pas du quartier, est l’occasion de sortir de nos murs et de réinvestir l’espace public pour que les familles le découvrent et y viennent en autonomie. Il nous parait essentiel de proposer au public du quartier, mais aussi de la ville et des alentours une animation collective qui leur permette de réinvestir le territoire, de créer des espaces de rencontres proches de chez eux et de construire des souvenirs communs.



Tout au long de l’année, la ludothèque est engagée dans une démarche d’aller vers les habitants des quartiers prioritaires de Salon. Pour cela nous nous appuyons sur le maillage associatif et partenarial avec qui nous travaillons tout au long de l’année. GDE est un événement fédérateur qui permet de consolider cette démarche de projets transversaux entre les partenaires, il donne du sens à l’action collective vers les habitants. C’est un moment de rencontre entre les structures mais aussi de rencontre avec les publics qui font ensuite plus facilement le 1er pas sur les actions de chacun.

Le rendez-vous Graines d’enfance est aussi devenu une occasion de passerelles entre les projets des structures et les projets de territoire. Ainsi, nous avons impulsé une dynamique autour d’une action solidaire (défi bouchons avec les écoles) et nous travaillons chaque année pour intégrer à la programmation des événements territoriaux en lien avec les enjeux de territoire (projet de rénovation urbaine, valorisation Classe orchestre, participation à Nettoyons le Sud et partenariats locaux et action en lien avec le CMJ).



Objectifs du Festival



La transmission de valeurs de partage et de vivre ensemble porte cette manifestation en favorisant le lien entre les personnes (enfants, ados, adultes et grands-parents) par le biais de la nature et du plaisir à s’y retrouver.



Cette action poursuit les objectifs suivants :

• Permettre aux familles du territoire de se poser et de partager un moment convivial avec d’autres.

• Faciliter le lien et la rencontre par la pratique ludique entre parents et enfants, entre enfants, entre parents, seniors et avec des partenaires socio-éducatifs du territoire.

• Permettre des passerelles entre les acteurs du territoire et les dispositifs

• Sensibiliser à la connaissance et à la protection de l’environnement.

• Proposer une offre de loisirs et d’expériences simples autour de la nature que les familles puissent se réapproprier.

• Enrichir les pratiques culturelles et éducatives.

• Mener une action de solidarité en lien avec les familles.

• Valoriser le partenariat local par des passerelles au départ de GDE.





Graines d’Enfance … ou la proposition d’activités Nature en jeu



L’Édition de 2026, forte des précédentes éditions veut faire perdurer ce moment de rencontre entre les publics et avec les partenaires.

La programmation des ateliers est travaillée avec les partenaires pour laisser la place à la participation des habitants et des équipes et s’intégrer à des dispositifs et projets locaux.



Plusieurs pôles d’activités, adaptés pour le passage des familles en flux ou l’expérience en petits groupes seront proposés.

La présence de nombreux partenaires permets de diversifier les experiences proposées et les outils utilisés.



L’équipe de la ludothèque sera disponible pour accompagner les expériences de jeux des publics à travers plusieurs stands d’activité:

• Un espace barbotine création graphiques éphémères à partir d’eau et d’argile

• Un espace autour des grands jeux en bois intergénérationnels

• Un espace symbolique thématique à destination des plus jeunes

• Tout en assurant l’accueil et la coordination de l’événement



De nombreux partenaires s’associent à la ludothèque et proposeront des espaces d’activités aux familles :

• Des lectures d‘albums sur le thème de la nature dans la Cabane aux histoires , un kamishibai et une activité Thaumatrope animés par la médiathèque annexe jeunesse. L’atelier du techclub, délocalisé pour l’occasion, expliquera le principal du traitement de l’eau

• L’expérience de médiation animale se poursuit avec les Poneys de bel air qui propose aux enfants de partager un moment Calinage avec les animaux.

• Un atelier créatif autour du Legoprint avec l’équipe du centre social Aagesc

• Un atelier scientifique autour des Saveurs savantes avec les Petits débrouillards

• Un atelier odeurs, amies ou ennemis, comment les odeurs permettent l’interaction entre les êtres vivants avec Pays salonais en transition

• Un stand de sensibilisation à l’environnement et une Rando mégots dans le cadre du projet Recyclope avec l’Eveil green

• Un atelier de sensibilisation aux fruits et légumes de saison avec Salon action santé

• Atelier Jeunes en forme avec l’OMS et participation de clubs sportifs pour de l’initiation. Le club TLF13 proposera une initiation découverte de FPV et du pilotage non assisté. Le club de Taekwondo défiera les enfants sur son stand Sumo, initiera au cerf volant et permettra la construction de cairn dans une démarche de connaissance de la culture nipponne. Le club de rugby XV animera un parcours du combattant mettant en scène les valeurs du sport.

• Le centre social Mosaïque tiendra un stand de maquillage pour donner un autre regard sur le Festival et nous permettre de croiser des êtres merveilleux tout au long de la journée!

• L’APROVEL se joint à nous avec un atelier mécanique et une Vélo école.

• Elle sème des graines proposera deux sessions d’escape game sur le thème des Océans.

• Et bien d’autres propositions encore en construction, notamment avec la réserve communale…



Graines d’Enfance … ou la proposition renouvelée d’actions exceptionnelles !



Nous souhaitons travailler et mettre en lumière les projets de territoire autour des enjeux et axes prioritaires, et ce en lien avec les partenaires locaux.



• La buvette de l’événement sera confiée à une association de parents d’élèves de l’école LURIAN 2 pour autofinancer les projets scolaires de l’année. Nous veillerons à la démarche responsable et environnementale de l’action (sensibilisation au tri et au gaspillage alimentaire, équilibre alimentaire, mise en place du tri sélectif et utilisation d’écocup)



• Les équipes du CCAS de la ville reconduisent cette année encore le Festival Petite enfance autour de notre événement. Aussi nous nous sommes associés pour créer une dynamique entre les partenaires associatifs et les équipes de professionnelles de la petite enfance de la ville. Les assistantes maternelles et le personnel de crèche proposera aux familles avec jeunes enfants des activités pour faire lien entre les familles. En 2026, le thème un jeu de l’oie proposera plusieurs ateliers autour du thème tout nait par le gout



• Le défi bouchons est relancé auprès des crèches et des groupes scolaires de la ville. L’objectif est d’impulser une habitude de tri pour que le bouchon (qui se recycle par ailleurs) devienne un outil au service d’une action solidaire au profil des personnes en situation de handicap. En 2023, le 1er défi bouchon avait permis de collecter 1 tonne de bouchons de liège et de plastique et avait abouti à l’installation des points de collecte permanents sur la ville. La dynamique est maintenant bien installée et Graines d’enfance est pour l’association, l’occasion d’expliquer comment on trie les bouchons grâce à la proposition d’une ligne de tri.



• Dans l’optique de valoriser les dispositifs existants sur le quartier et de valoriser ses habitants, nous travaillons avec la Classe orchestre de l’école St Norbert pour que les enfants viennent faire une représentation lors de la manifestation. Cette année les professeurs proposent, en amont de cette représentation musicale de faire découvrir les instruments aux familles. Ce projet constitue une passerelle avec les différentes actions portées par la ludo à destination des écoles du quartier.



• Nous travaillons toute l’année avec les structures d’enseignement, notamment liées aux métiers de la petite enfance et de l’accompagnement des personnes et souhaitons permettre aux jeunes de découvrir une action de terrain. En 2026, un partenariat est mis en place avec le Lycée Le Rocher qui forme les jeunes au CAP AEPE (accompagnement éducatif de la petite enfance). Les jeunes proposeront un stand aux familles autour de la lecture et d’un jeu interactif.



• Le service santé ville sera aussi présent autour d’ateliers de sensibilisation à la chasse aux frelons asiatiques : apprendre a reconnaitre les différentes espèces et comprendre pourquoi c’est important de les capturer pour préserver la biodiversité.



• La MJC rejoint aussi l’aventure. Les équipes proposeront un stand fléchette, un atelier de poterie et un espace sophrologie.



• Nous accueillerons aussi La Reserve communale pour une sensibilisation aux feux de forets et à la protection des massifs forestiers. Les enfants pourront découvrir les actions du comité et poser plein de questions devant le camion d’intervention



• Les équipes des jeunes sapeurs pompiers proposeront de vivre l’expérience en enfilant une tenue d’intervention et en manipulant la lance à incendie…



• Nous souhaitons inciter les familles à venir profiter de cette large programmation tout au long de la journée, aussi nous instaurerons une vraie pause repas pour permettre aux familles de se rencontrer sur un moment informel et aux équipes de tisser de nouveaux liens autour de cette journée.

Un espace propice à la sieste des plus jeune sera installé.



Les temps forts à ne pas manquer

• 10h : ouverture du Festival

• 10h30 : Conte Histoires de bêtes pas si bêtes

• 10h30 : Escape game Océan session 1

• 11h : départ de la Rando mégots

• 11h : découverte des instruments de musique de la Classe orchestre

• 11h45 : représentation de le Classe orchestre

• 14h à 17h : Spectacle interactif Anaïs et la magie des bulles

• 15h : Escape game Océan session 1

• 16h : annonce de résultat du 4eme défi bouchons

• 18h : fermeture du festival





Renseignements :



Ludothèque PILE ET FACE

04.42.56.59.57

Pile-et-face@laposte.net .

Pinède de la Bastide Haute Chemin du Talagard Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 59 57 pile-et-face@laposte.net

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English :

Since 2017 and the first edition of the Graines d?Enfance Festival, the enthusiasm for this Nature at Play event has not waned, and each year new partners join the adventure alongside us.

L’événement Graines d’Enfance 8ème Édition Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Salon de Provence