Graines des toiles Le brunch du festival Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Graines des toiles Le brunch du festival Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer dimanche 26 octobre 2025.

Graines des toiles Le brunch du festival

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 14:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Places limitées. Achat du brunch obligatoire avant le jeudi 23 octobre via le site internet MCL ou directement à la caisse ciné de la MCL.Tout public

12 .

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

English :

Limited seating. Brunch must be purchased before Thursday October 23 via the MCL website or directly at the MCL cinema box office.

German :

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Kauf des Brunchs erforderlich bis Donnerstag, den 23. Oktober über die MCL-Website oder direkt an der Kinokasse der MCL.

Italiano :

I posti sono limitati. Il brunch deve essere acquistato entro giovedì 23 ottobre tramite il sito web di MCL o direttamente al botteghino del cinema MCL.

Espanol :

Las plazas son limitadas. El brunch debe adquirirse antes del jueves 23 de octubre a través de la página web de la ACM o directamente en la taquilla del cine ACM.

L’événement Graines des toiles Le brunch du festival Gérardmer a été mis à jour le 2025-10-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES