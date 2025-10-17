Graines des toiles Ludolire Médiathèque du Tilleul Gérardmer

Graines des toiles Ludolire Médiathèque du Tilleul Gérardmer vendredi 17 octobre 2025.

Graines des toiles Ludolire

Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Au programme, lectures, jeux et activité manuelle sur le thème de sciences. A partir de 6 ans. Inscription via le portail MEDIALUDO ou par téléphone.Tout public

0 .

Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70

English :

On the program: readings, games and manual activities on the theme of science. Ages 6 and up. Registration via the MEDIALUDO portal or by telephone.

German :

Auf dem Programm stehen Lesungen, Spiele und Bastelaktivitäten zum Thema Wissenschaft. Ab 6 Jahren. Anmeldung über das Portal MEDIALUDO oder telefonisch.

Italiano :

In programma: letture, giochi e attività manuali sul tema della scienza. Per bambini dai 6 anni in su. Iscrizione tramite il portale MEDIALUDO o per telefono.

Espanol :

En el programa: lecturas, juegos y actividades manuales sobre el tema de la ciencia. Para niños a partir de 6 años. Inscripción a través del portal MEDIALUDO o por teléfono.

L’événement Graines des toiles Ludolire Gérardmer a été mis à jour le 2025-10-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES