Graines des toiles Soirée jeux de rôles Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Graines des toiles Soirée jeux de rôles Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer vendredi 24 octobre 2025.

Graines des toiles Soirée jeux de rôles

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 19:45:00

fin : 2025-10-24 22:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Avec les animateurs de la Ludothèque Intercommunale venez découvrir et vous initier aux jeux de rôles sur le thème 2012 Extinction pour déterminer le futur de la planète… À partir de 12 ans Sur inscription via le portail MEDIALUDO ou par téléphone.Tout public

0 .

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

English :

Come and discover role-playing games on the theme of 2012: Extinction with the Ludothèque Intercommunale’s animators to determine the future of the planet? Ages 12 and over ? Registration required: via the MEDIALUDO portal or by telephone.

German :

Mit den Animateuren der interkommunalen Ludothek können Sie Rollenspiele zum Thema 2012: Aussterben entdecken und erlernen, um die Zukunft unseres Planeten zu bestimmen? Ab 12 Jahren ? Nach Anmeldung: über das Portal MEDIALUDO oder telefonisch.

Italiano :

Venite a scoprire i giochi di ruolo sul tema 2012: Estinzione per determinare il futuro del pianeta? A partire dai 12 anni? Iscrizione obbligatoria: tramite il portale MEDIALUDO o per telefono.

Espanol :

Ven a descubrir los juegos de rol sobre el tema 2012: Extinción para determinar el futuro del planeta? A partir de 12 años ? Inscripción obligatoria: a través del portal MEDIALUDO o por teléfono.

L’événement Graines des toiles Soirée jeux de rôles Gérardmer a été mis à jour le 2025-10-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES