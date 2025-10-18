Graines d’Images Junior Le Mans
Graines d’Images Junior Le Mans samedi 18 octobre 2025.
Graines d’Images Junior
Cinéma Les Cinéastes, Le Royal,… Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
27ème édition du Festival Graines d’Images Junior.
La plus importante manifestation cinématographique en Sarthe, dédiée au jeune public, vous donne rendez-vous du 18 octobre au 2 novembre pour une nouvelle édition !
Venez faire découvrir aux enfants un cinéma original venu de tous horizons, à travers plus de 350 séances en Sarthe !
Un programme toujours parsemé d’avant-premières, d’animations, de rencontres, de goûters…
Tarif unique 4,50€ !
11 cinémas partenaires
La Ferté Bernard Le Palace
La Flèche Le Kid
Fresnay-sur-Sarthe Salle André Voisin
Le Lude Espace Ronsard
Mamers Le Rex
Le Mans Les Cinéastes
Le Mans Le Royal
Montval-sur-Loir Les Récollets
Mulsanne Centre Simone Signoret
Sablé-sur-Sarthe Cinéma Confluences
Saint-Calais Le Zoom .
Cinéma Les Cinéastes, Le Royal,… Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 08 88 02 laurent.dufeu@grainesdimages.com
English :
27th Graines d’Images Junior Festival.
German :
27. Ausgabe des Festivals Graines d’Images Junior.
Italiano :
27° Festival Graines d’Images Junior.
Espanol :
27º Festival Junior de Graines d’Images.
L’événement Graines d’Images Junior Le Mans a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Le Mans