Graines d’Images Junior Le Mans

27ème édition du Festival Graines d’Images Junior.

La plus importante manifestation cinématographique en Sarthe, dédiée au jeune public, vous donne rendez-vous du 18 octobre au 2 novembre pour une nouvelle édition !

Venez faire découvrir aux enfants un cinéma original venu de tous horizons, à travers plus de 350 séances en Sarthe !

Un programme toujours parsemé d’avant-premières, d’animations, de rencontres, de goûters…

Tarif unique 4,50€ !

11 cinémas partenaires

La Ferté Bernard Le Palace

La Flèche Le Kid

Fresnay-sur-Sarthe Salle André Voisin

Le Lude Espace Ronsard

Mamers Le Rex

Le Mans Les Cinéastes

Le Mans Le Royal

Montval-sur-Loir Les Récollets

Mulsanne Centre Simone Signoret

Sablé-sur-Sarthe Cinéma Confluences

Saint-Calais Le Zoom .

Cinéma Les Cinéastes, Le Royal,… Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 08 88 02 laurent.dufeu@grainesdimages.com

