GRAINES D’IMAGES JUNIORS La Flèche

GRAINES D’IMAGES JUNIORS

Rue Carnot La Flèche Sarthe

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Pendant les vacances d’automne, le jeune public a rendez-vous au cinéma municipal avec un festi­val qui lui est totalement dédié, pour une quin­zaine avec un état d’esprit formidable.

Programmation conçue sur-mesure pour les jeunes spectateurs de 2 à 12 ans, avec des animations (sur inscription) et des goûters. Plusieurs séances sont programmées en matinée autour de 10h. Avec des univers adaptés au jeune public, dans des styles différents, riches et variés, souvent poétiques. Et comme toujours, des durées de projection adap­tées aux différentes tranches d’âge. .

Rue Carnot La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 94 24 30 cinemalekid@ville-lafleche.fr

English :

During the autumn vacations, young audiences are invited to the municipal cinema for a two-week festival totally dedicated to them, with a wonderful spirit.

German :

Während der Herbstferien findet im Stadtkino ein Festival für junge Zuschauer statt, das ganz auf sie zugeschnitten ist und zwei Wochen lang eine tolle Stimmung verbreitet.

Italiano :

Durante le vacanze autunnali, il pubblico giovane è invitato al cinema comunale per una rassegna di quindici giorni interamente dedicata a loro.

Espanol :

Durante las vacaciones de otoño, se invita al público joven al cine municipal para un festival de quince días dedicado enteramente a ellos.

