Graines Party à la Médiathèque Malice Beauvais

Graines Party à la Médiathèque Malice

Rue du Docteur Magnier Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

La Graines Party est une journée festive et participative autour du jardin, de la nature, de la biodiversité et du partage.

Habitants, familles, écoles, associations et jardiniers amateurs sont invités à se retrouver pour échanger des graines, des plants, des boutures mais aussi des idées et des conseils pour cultiver autrement.

La Graines Party vise aussi à sensibiliser le public à l’importance de préserver les semences, de favoriser l’autonomie alimentaire et de renforcer les liens entre habitants autour de pratiques écologiques et solidaires.

Certaines activités nécessitent toutefois une inscription préalable, à effectuer via le site internet de la médiathèque.

Rue du Docteur Magnier Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 31 medstlucien@beauvaisis.fr

English :

The Graines Party is a festive, participatory day of gardening, nature, biodiversity and sharing.

Residents, families, schools, associations and amateur gardeners are invited to come together to exchange seeds, seedlings and cuttings, as well as ideas and advice on how to grow differently.

The Graines Party also aims to raise public awareness of the importance of preserving seeds, promoting food self-sufficiency and strengthening ties between residents around ecological and solidarity-based practices.

However, some activities require prior registration, which can be made via the media library website.

