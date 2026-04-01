Andrest

Grainofête

Médiathèque ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La médiathèque organise une animation conviviale autour du jardinage avec un troc aux plantes ouvert à tous, pour échanger des plantes, fleurs, graines et boutures dans un esprit de partage.

Divers animations et ateliers vous seront proposées

Atelier vannerie,

Atelier bouturage ,

jeux surdimensionnés…

.

Médiathèque ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr

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English :

The mediatheque is organizing a friendly gardening event with a plant swap open to all, to exchange plants, flowers, seeds and cuttings in a spirit of sharing.

Various activities and workshops will be on offer:

Basket-making workshop,

Cutting workshop ,

oversized games?

L’événement Grainofête Andrest a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65