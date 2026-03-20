Grainofête Balade botanique avec Michel Bonnessée Médiathèque Parthenay Parthenay

Grainofête Balade botanique avec Michel Bonnessée

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Michel Bonnessée, enseignant à la retraite, passionné de botanique, guidera les curieux à la rencontre des plantes dites “sauvages”, celles qui poussent un peu partout dans la ville, à travers les pavés, au pied des murs, dans le plus petit espace possible ; celles que l’on ne voit plus, et celles que l’on arrache ! Une belle occasion de se laisser surprendre par la flore locale…

Départ de la balade : Médiathèque de Parthenay .

Public familial .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Grainofête Balade botanique avec Michel Bonnessée

L’événement Grainofête Balade botanique avec Michel Bonnessée Parthenay a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Parthenay Gâtine