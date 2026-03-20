Grainofête troc graines et plantes Médiathèque Parthenay Parthenay

Grainofête troc graines et plantes

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Vous avez la main verte, tout ce que vous semez ou plantez pousse, vous avez des graines et des plants en trop ? Vous avez envie de tester des plantes que vous ne connaissez pas ou vous n’avez pas encore ce qu’il vous faut ?

Un après-midi pour échanger graines, plants, conseils et autres petits trucs ! .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Grainofête troc graines et plantes

L’événement Grainofête troc graines et plantes Parthenay a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Parthenay Gâtine