Grainofête troc graines et plantes Médiathèque Parthenay Parthenay
Grainofête troc graines et plantes Médiathèque Parthenay Parthenay samedi 11 avril 2026.
Grainofête troc graines et plantes
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Vous avez la main verte, tout ce que vous semez ou plantez pousse, vous avez des graines et des plants en trop ? Vous avez envie de tester des plantes que vous ne connaissez pas ou vous n’avez pas encore ce qu’il vous faut ?
Un après-midi pour échanger graines, plants, conseils et autres petits trucs ! .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Grainofête troc graines et plantes
L’événement Grainofête troc graines et plantes Parthenay a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Parthenay Gâtine