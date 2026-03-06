Grainothèque Échange de graines et de savoir-faire Médiathèque Intercommunale Montélimar

Grainothèque Échange de graines et de savoir-faire

Échanger sur les graines et le savoir-faire.

Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de la nature à nos enfants, à nos voisins. Chacun peut proposer et échanger ses semences, plants, semis, boutures.

Exchanging seeds and know-how.

Sharing is an economical, free and mutually supportive way of helping our children and neighbors (re)discover nature’s treasures. Everyone can offer and exchange seeds, seedlings, sowings and cuttings.

