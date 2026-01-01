Grainothèque en balade Serres municipales Mauléon

Grainothèque en balade

Serres municipales Route de Moulins Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La grainothèque s’installe aux serres municipales de la ville de Mauléon pour un moment convivial autour des plantes

et du jardin. Vous pourrez découvrir le travail des agents du pôle Espaces verts de la ville et profiter de leurs conseils.

Au programme lectures, ateliers, bibliothèque ambulante, troc de graines, de plants et d’astuces de

jardiniers.

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais et la Ville de Mauléon. .

Serres municipales Route de Moulins Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grainothèque en balade

L’événement Grainothèque en balade Mauléon a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Bocage Bressuirais