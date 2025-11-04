Grainothèque et Herbier de mon jardin Pontarlier
Grainothèque et Herbier de mon jardin Pontarlier mardi 4 novembre 2025.
Grainothèque et Herbier de mon jardin
Médiathèque Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-04
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
La grainothèque revient cet automne. Découvrez et échangez des graines de fleurs et profitez de l’herbier de mon jardin de Mélanie ! Public adulte. Entrée libre. .
Médiathèque Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
English : Grainothèque et Herbier de mon jardin
German : Grainothèque et Herbier de mon jardin
Italiano :
Espanol :
L’événement Grainothèque et Herbier de mon jardin Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS