Grainothèque et Herbier de mon jardin Pontarlier

Grainothèque et Herbier de mon jardin

Médiathèque Municipal Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-08

2025-11-04

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

La grainothèque revient cet automne. Découvrez et échangez des graines de fleurs et profitez de l’herbier de mon jardin de Mélanie ! Public adulte. Entrée libre. .

Médiathèque Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

