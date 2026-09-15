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AGENDA · Pontarlier

Grainothèque & petites baies Pontarlier

samedi 17 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
Médiathèque Municipal
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Grainothèque & petites baies

Médiathèque Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-17

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
C’est le moment de récolter ! Apportez vos graines et repartez avec de nouvelles. Profitez-en également pour venir découvrir les baies de nos régions ! Tout public.   .

Médiathèque Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 

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English : Grainothèque & petites baies

L’événement Grainothèque & petites baies Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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