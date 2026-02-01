Grainothèque Préparation de graines Médiathèque Saint-Lunaire
Grainothèque Préparation de graines Médiathèque Saint-Lunaire samedi 7 février 2026.
Grainothèque Préparation de graines
Médiathèque 75 Boulevard des Cap-horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Atelier Préparation et mise en sachet de graines.
Ce moment est aussi l’occasion de partager et échanger autour des plantes, de nos pratiques de jardinage etc ! .
Médiathèque 75 Boulevard des Cap-horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grainothèque Préparation de graines Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-01-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme