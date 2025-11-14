Grainothèque Semis et repiquage Médiathèque Intercommunale Montélimar

Grainothèque Semis et repiquage

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Charles De Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

2026-04-01

Vous voulez fleurir votre balcon ou préparer votre jardin ?

L’équipe des Espaces verts sera présente pour vous conseiller et vous expliquer comment faire des semis et du repiquage.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Would you like to plant flowers on your balcony or prepare your garden?

The Espaces verts team will be on hand to advise you and explain how to sow and transplant.

