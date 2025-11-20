Grains de sel Festival du livre et de la parole d’enfant Aubagne

Grains de sel Festival du livre et de la parole d’enfant

Du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2025.

Les 20 et 21 novembre sont réservés aux scolaires.

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025.

Les 2 jours du week end ouverture du salon au grand public. Spectacles, ateliers tout public et dédicaces !. Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

Ce festival met en avant des œuvres de littérature jeunesse, des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, des ateliers d’écriture et d’illustration, ainsi que des spectacles et des expositions.Familles

Jean Claude Mourlevat est l’invité d’honneur du Festival auteur d’une vingtaine de romans traduits en plus de 42 langues, il a obtenu plus d’une centaine de prix littéraires dont le prestigieuse récompense suédoise Astrid Lindgren Memorial Award en 2021, équivalent jeunesse du prix Nobel de littérature. Il est le premier français à l’obtenir.

isabelle Simler autrice et illustratrice pour l’édition et la presse. Elle a reçu de nombreuses récompenses en France comme à l’internationale dont le Grand Prix de l’illustration, en 2022, décerné par le musée de l’illustration de Moulins pour son album les idées sont de drôles de bestioles . Elle est la créatrice de l’affiche. .

Centre ville Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The festival features children’s literature, meetings with authors and illustrators, writing and illustration workshops, shows and exhibitions.

German :

Das Festival stellt Werke der Kinder- und Jugendliteratur in den Mittelpunkt, veranstaltet Treffen mit Autoren und Illustratoren, Schreib- und Illustrationsworkshops sowie Aufführungen und Ausstellungen.

Italiano :

Il festival propone letteratura per ragazzi, incontri con autori e illustratori, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli e mostre.

Espanol :

El festival ofrece literatura infantil, encuentros con autores e ilustradores, talleres de escritura e ilustración, espectáculos y exposiciones.

