Grains de sel le programme Espace des Libertés Aubagne

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 de 9h à 19h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Jean-Claude Mourlevat sera l’invité d’honneur du festival.

Sa dernière série, Jefferson, du nom du hérisson qui poursuit les enquêtes, a reçu plusieurs prix y compris à l’international.Familles

Jean Claude Mourlevat ,auteur d’une vingtaine de romans traduits en plus de 42 langues, il a obtenu plus d’une centaine de prix littéraires dont le prestigieuse récompense suédoise Astrid Lindgren Memorial Award en 2021, équivalent jeunesse du prix Nobel de littérature. Il est le premier français à l’obtenir.



Isabelle Simler autrice et illustratrice pour l’édition et la presse. Elle a reçu de nombreuses récompenses en France comme à l’internationale dont le Grand Prix de l’illustration, en 2022, décerné par le musée de l’illustration de Moulins pour son album les idées sont de drôles de bestioles . Elle est la créatrice de l’affiche. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Jean-Claude Mourlevat will be the festival’s guest of honor.

His latest series, Jefferson, named after the hedgehog who pursues the investigations, has won several awards, including international ones.

German :

Jean-Claude Mourlevat wird der Ehrengast des Festivals sein.

Seine letzte Serie, Jefferson, benannt nach dem Igel, der die Ermittlungen verfolgt, hat mehrere Preise auch auf internationaler Ebene erhalten.

Italiano :

Jean-Claude Mourlevat sarà l’ospite d’onore del festival.

La sua ultima serie, Jefferson, che prende il nome dal riccio che segue le indagini, ha vinto numerosi premi, anche internazionali.

Espanol :

Jean-Claude Mourlevat será el invitado de honor del festival.

Su última serie, Jefferson, que lleva el nombre del erizo que persigue las investigaciones, ha ganado varios premios, incluso internacionales.

