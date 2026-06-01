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Grainville en fête Grainville-Langannerie

Grainville en fête Grainville-Langannerie samedi 27 juin 2026.

Adresse : Stade

Ville : 14190 Grainville-Langannerie

Département : Calvados

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Grainville-Langannerie

Grainville en fête

Stade Grainville-Langannerie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Grainville en fête
Grainville en fête ! Rendez-vous le 27 juin au stade de Grainville-Langannerie pour une belle soirée !
Au programme
18h Apéro
18h à 22h Marché nocturne et Concert Da Rouen
18h30 à 22h Restauration saucisses frites
22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice
23h30 Bal nocturne

Venez nombreux !   .

Stade Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie  

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English : Grainville en fête

Grainville celebrates

L’événement Grainville en fête Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Suisse Normande