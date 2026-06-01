Grainville-Langannerie

Grainville en fête

Stade Grainville-Langannerie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Grainville en fête

Grainville en fête ! Rendez-vous le 27 juin au stade de Grainville-Langannerie pour une belle soirée !

Au programme

18h Apéro

18h à 22h Marché nocturne et Concert Da Rouen

18h30 à 22h Restauration saucisses frites

22h Retraite aux flambeaux

23h Feu d’artifice

23h30 Bal nocturne

Venez nombreux ! .

Stade Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie

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English : Grainville en fête

Grainville celebrates

L’événement Grainville en fête Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Suisse Normande