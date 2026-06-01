Grainville en fête Grainville-Langannerie
Grainville en fête Grainville-Langannerie samedi 27 juin 2026.
Grainville-Langannerie
Grainville en fête
Stade Grainville-Langannerie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Grainville en fête
Grainville en fête ! Rendez-vous le 27 juin au stade de Grainville-Langannerie pour une belle soirée !
Au programme
18h Apéro
18h à 22h Marché nocturne et Concert Da Rouen
18h30 à 22h Restauration saucisses frites
22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice
23h30 Bal nocturne
Venez nombreux ! .
Stade Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie
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English : Grainville en fête
Grainville celebrates
L’événement Grainville en fête Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Suisse Normande