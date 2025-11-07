GRAMA VINTAGE

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Hello Montpellier !

GRAMA est de retour pour une vente de vêtements de seconde main au poids sur 3 jours sur plus de 700m2 ! Viens dénicher tes futures pépites pour l’automne.

7 au 9 novembre 2025

– vendredi de 12h00 à 19h00

– samedi de 11h00 à 19h00

– dimanche de 11h00 à 17h00

Respecte bien ton créneau pour ne pas avoir d’attente

Une fois à l’intérieur, tu auras tout le temps pour chiner tes plus beaux outfits !

Au programme:

☞ un pop up avec des milliers de vêtements de seconde main

☞ 35€ kg (pas de minimum de poids)

☞ des vêtements des années 80 aux années Y2K

☞ un large choix en tailles

☞ des vêtements triés par catégories

☞ un réassort permanent durant toute la durée de l’événement, pour avoir du choix

☞ des cabines d’essayage à ta disposition

☞ entrée gratuite (accès via notre billetterie Eventbrite disponible ici)

☞ une équipe formidable disponible pour t’aider si besoin

Tu as hâte de venir déambuler au milieu de tous ces vêtements vintage ? Nous aussi, et surtout on a hâte de t’y retrouver ! .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Hello Montpellier!

GRAMA is back for a 3-day sale of second-hand clothes by weight over 700m2! Come and unearth your future autumn nuggets.

German :

Hello Montpellier!

GRAMA ist wieder da und verkauft an drei Tagen auf über 700m2 Secondhand-Kleidung nach Gewicht! Komm und finde deine zukünftigen Nuggets für den Herbst.

Italiano :

Ciao Montpellier!

GRAMA torna per una vendita di 3 giorni di abiti di seconda mano a peso su 700m2! Venite a cercare le vostre future pepite autunnali.

Espanol :

¡Hola Montpellier!

¡GRAMA vuelve para una venta de 3 días de ropa de segunda mano al peso en 700m2! Venga y encuentre sus futuras pepitas de otoño.

L’événement GRAMA VINTAGE Montpellier a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT MONTPELLIER