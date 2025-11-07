GRAMA VINTAGE Montpellier
GRAMA VINTAGE Montpellier vendredi 7 novembre 2025.
GRAMA VINTAGE
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09
Hello Montpellier !
GRAMA est de retour pour une vente de vêtements de seconde main au poids sur 3 jours sur plus de 700m2 ! Viens dénicher tes futures pépites pour l’automne.
Hello Montpellier !
GRAMA est de retour pour une vente de vêtements de seconde main au poids sur 3 jours sur plus de 700m2 ! Viens dénicher tes futures pépites pour l’automne.
7 au 9 novembre 2025
– vendredi de 12h00 à 19h00
– samedi de 11h00 à 19h00
– dimanche de 11h00 à 17h00
Respecte bien ton créneau pour ne pas avoir d’attente
Une fois à l’intérieur, tu auras tout le temps pour chiner tes plus beaux outfits !
Au programme:
☞ un pop up avec des milliers de vêtements de seconde main
☞ 35€ kg (pas de minimum de poids)
☞ des vêtements des années 80 aux années Y2K
☞ un large choix en tailles
☞ des vêtements triés par catégories
☞ un réassort permanent durant toute la durée de l’événement, pour avoir du choix
☞ des cabines d’essayage à ta disposition
☞ entrée gratuite (accès via notre billetterie Eventbrite disponible ici)
☞ une équipe formidable disponible pour t’aider si besoin
Tu as hâte de venir déambuler au milieu de tous ces vêtements vintage ? Nous aussi, et surtout on a hâte de t’y retrouver ! .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Hello Montpellier!
GRAMA is back for a 3-day sale of second-hand clothes by weight over 700m2! Come and unearth your future autumn nuggets.
German :
Hello Montpellier!
GRAMA ist wieder da und verkauft an drei Tagen auf über 700m2 Secondhand-Kleidung nach Gewicht! Komm und finde deine zukünftigen Nuggets für den Herbst.
Italiano :
Ciao Montpellier!
GRAMA torna per una vendita di 3 giorni di abiti di seconda mano a peso su 700m2! Venite a cercare le vostre future pepite autunnali.
Espanol :
¡Hola Montpellier!
¡GRAMA vuelve para una venta de 3 días de ropa de segunda mano al peso en 700m2! Venga y encuentre sus futuras pepitas de otoño.
L’événement GRAMA VINTAGE Montpellier a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT MONTPELLIER