Gran Fondo & Ultra Raid Le nouveau rendez-vous alpin Samoëns vendredi 5 juin 2026.
Samoëns Haute-Savoie
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
2026-06-05
Un week-end 100 % vélo, mêlant route & VTT
Trois jours d’émotions sportives, pensés comme un véritable marathon du vélo un week-end où se rencontrent compétition, plaisir, découverte et convivialité.
Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com
English : Gran Fondo & Ultra Raid The new alpine rendezvous
A 100% cycling weekend, combining road & mountain biking
Three days of sporting thrills, designed as a real cycling marathon: a weekend of competition, pleasure, discovery and conviviality.
