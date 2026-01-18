Gran tourismo VR Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Gran tourismo VR

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Enfilez le casque de réalité virtuelle, et en piste ! Un bolide, un circuit, et un chrono à battre ! Qui sera le meilleur pilote de la médiathèque ? Que vous soyez aguerri ou juste curieux, venez piloter les plus belles voitures de course en réalité virtuelle ! .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

