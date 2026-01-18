Gran tourismo VR Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Gran tourismo VR Espace Culturel du Pays de Nay Nay mercredi 11 février 2026.
Gran tourismo VR
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Enfilez le casque de réalité virtuelle, et en piste ! Un bolide, un circuit, et un chrono à battre ! Qui sera le meilleur pilote de la médiathèque ? Que vous soyez aguerri ou juste curieux, venez piloter les plus belles voitures de course en réalité virtuelle ! .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gran tourismo VR
L’événement Gran tourismo VR Nay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay