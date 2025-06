AVP Le Grand action · Avant-premières ! · 10e édition au Grand Action Grand Action Paris 5 juillet 2025

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur et l’actrice Naama Preis.

OUI de Nadav Lapid

France, Allemagne, Israël, Chypre | 2025 | 2h29 | VOSTF

Israël au lendemain du 7 octobre. Y., musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leur âme et leur corps aux plus offrants, apportent plaisir et consolation à leur pays qui saigne. Bientôt, Y. se voit confier une mission de la plus haute importance : mettre en musique un nouvel hymne national.

Le samedi 05 juillet 2025

de 19h00 à 22h05

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Grand Action 5, rue des Écoles 75004 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/

Le Grand Action vous invite à découvrir avant tout le monde Oui de Nadav Lapid dans le cadre de la 10e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.