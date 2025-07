Grand Aïoli La Ciotat

Grand Aïoli La Ciotat jeudi 14 août 2025.

Grand Aïoli

Jeudi 14 août 2025 à partir de 20h. Place Evariste Gras La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Le Comité des Fêtes de La Ciotat vous propose de déguster un aïoli traditionnel en extérieur sur la place Evariste Gras.

Cette soirée sera animée par le groupe Eclip’s. .

Place Evariste Gras La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 90 67 comitedesfetesdelaciotat@gmail.com

English :

The La Ciotat Festival Committee invites you to enjoy traditional aioli outdoors on Evariste Gras square.

German :

Das Festkomitee von La Ciotat lädt Sie ein, auf dem Evariste Gras Platz im Freien eine traditionelle Aioli zu probieren.

Italiano :

Il Comitato delle Feste di La Ciotat vi invita a gustare un tradizionale aioli all’aperto in piazza Evariste Gras.

Espanol :

El Comité de Fiestas de La Ciotat le invita a degustar un alioli tradicional al aire libre en la plaza Evariste Gras.

