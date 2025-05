Grand Air – Bourges, 17 mai 2025 20:00, Bourges.

Cher

Grand Air 23 Rue Jean Moulin Bourges Cher

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Spectacle Grand Air à l’Eglise Saint-Jean.

Le projet Grand-Air est une création artistique collaborative impliquant la Compagnie La Caravelle (avec l’artiste Najar), Sylvain Rabourdin, des élèves du Conservatoire de Bourges (chœurs et récitants), et un groupe d’écriture de la Médiathèque départementale du Cher. Inspirés par le silence de l’abbaye de Noirlac, les participants ont conçu des chants mêlant écoute, humilité et nature, accompagnés d’instruments variés. Le résultat sera présenté lors d’un concert le 17 mai 2025 à 20h, à l’église Saint-Jean de Bourges. Au programme « Grand-Air », suivi de Ave Maria et de Ave Verum. .

23 Rue Jean Moulin

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Grand Air show at the Eglise Saint-Jean.

German :

Grand Air Show in der Johanneskirche.

Italiano :

Grande spettacolo aereo presso la chiesa di Saint-Jean.

Espanol :

Gran espectáculo aéreo en la iglesia de Saint-Jean.

