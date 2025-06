Grand Air de Bresse 2025 Festival et Académie des musiques Rue du cimetière Saint-Germain-du-Plain 2 juillet 2025 07:00

Grand Air de Bresse 2025 Festival et Académie des musiques
Saint-Germain-du-Plain
Saône-et-Loire

2025-07-02

2025-07-06

2025-07-02

Nous sommes une association Loi 1901 d’intérêt général qui organise une semaine de festival et une académie de musiques classiques et jazz en Bresse Bourguignonne tous les ans début juillet.

A l’origine, il y avait Alain Doulé et François Chavaudret puis Johan Farjot avec une idée un peu folle créer un festival de musique à Saint Germain du Plain qui inviterait artistes classiques, lyriques et « jazzeux » à la rencontre des habitants du village et de sa région…

Très vite rejoints par des amis de Saint Germain du Plain, Alain, François et Johan ont monté la première édition du festival des musiques de Saint Germain du Plain en 2022 autour d’artistes exceptionnels réunis par Johan et accompagnés par de brillants éléments du chœur étudiant de PSL (Université Paris Sciences et Lettres).

Une formule simple et reprise désormais chaque année un festival de quatre jours, du jeudi au dimanche, un concert tous les soirs, deux concerts le samedi après-midi pour les enfants (et leurs parents) mais aussi les ainés résidents de l’Ehpad, un concert le dimanche matin avant l’office, de jeunes artistes brillants, passionnés et à l’enthousiasme communicatif.

Ces ingrédients font de ce moment un rendez-vous qu’on ne manquerait sous aucun prétexte parce que la musique est belle, les artistes sont accessibles et la région accueillante.

En 2025, le festival, mais aussi une académie de jeunes et talentueux musiciens et leurs professeurs, auront lieu du 2 au 6 juillet et vous donnent rendez-vous pour une 4ème édition haute en couleurs un concert à la ferme mercredi 2 juillet, Karine Deshayes les grandes voix du répertoire jeudi 3 juillet, Hugh Coltman et format jazz des années 70 samedi 5 juillet et tant d’autres rendez-vous encore sous la houlette de notre brillant et sympathique directeur artistique et chef, Johan Farjot. .

Rue du cimetière Eglise

Saint-Germain-du-Plain 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 36 64 doule.alain@wanadoo.fr

