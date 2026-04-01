Grand angle Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Grand angle

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-13

Des origines de la photographie à ses multiples évolutions, en passant par les expositions temporaires Terre des Hommes et La ruse du visible, une visite de l’intégralité du parcours du musée. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Grand angle

L’événement Grand angle Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)