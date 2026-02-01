Grand après-midi dansant Domaine de la Broche Étrépagny
Grand après-midi dansant Domaine de la Broche Étrépagny dimanche 22 février 2026.
Grand après-midi dansant
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 18:30:00
2026-02-22
Animé par Pascal Desmet.
Ambiance conviviale, musique, danse et bonne humeur garanties. .
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com
English : Grand après-midi dansant
