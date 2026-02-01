Grand après-midi dansant Domaine de la Broche Étrépagny

Grand après-midi dansant

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny

Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 18:30:00

2026-02-22

Animé par Pascal Desmet.
Ambiance conviviale, musique, danse et bonne humeur garanties.   .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74  domainedelabroche@gmail.com

