GRAND BAIN DE NOEL 2025 Sète

Bain de Noël 2025 à Sète le grand plongeon givré et solidaire revient le 21 décembre !Le Bain de Noël 2025 à Sète revient pour une nouvelle édition pleine de bonne humeur, de frissons et de solidarité ! Le dimanche 21 décembre 2025 dès 10h00, la Base Nautique Françoise Pascal, au cœur du quartier des Quilles, accueillera petits et grands pour le plongeon le plus givré de l’année. Ouvert à tous, Adultes et Enfants GRATUITÉvénement incontournable de la fin d’année, le Bain de Noël 2025 à Sète est organisé par le Club 41 de Sète, en partenariat avec l’Association Sportive Sète Escapade, et avec le soutien de la Ville de Sète.Un rendez-vous festif et convivial ouvert à tousGratuit et ouvert à tous, le Bain de Noël 2025 à Sète invite participants, familles et spectateurs à partager un moment joyeux et rafraîchissant avant les fêtes.Les déguisements sont encouragés, pour encore plus de rires et de couleurs sur la plage des Quilles !Au programme Échauffement convivialPlongeon collectifAnimations pour tousAmbiance festive garantieUn événement solidaire au profit d’associations localesComme chaque année, le Bain de Noël 2025 à Sète porte une dimension solidaire essentielle.Les bénéfices de la vente de vin chaud, boissons, gâteaux et viennoiseries seront intégralement reversés à des associations caritatives locales.C’est l’occasion parfaite de faire une bonne action tout en profitant d’un moment unique en famille ou entre amis.Un challenge givré… mais inoubliable !Envie de vous mettre en jambes avant les fêtes ?L’association Sète Escapade propose une séance d’échauffement dès 10h00 avant le grand plongeon.Débutants, sportifs, curieux ou habitués tout le monde peut participer au Bain de Noël 2025 à Sète, dans la limite de sa propre motivation à affronter la température de l’eau !Déguisements encouragésBuvette solidaire sur place (Viennoiseries et Gâteaux. Recettes au profit d’associations caritatives locales)Événement familial, festif et gratuit .

Quartier des Quilles Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 22 49 92 85 club41sete53@gmail.com

Bain de Noël 2025 in Sète: the great frosty plunge of solidarity returns on December 21!

