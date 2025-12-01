Grand bain du nouvel an ! Fort-Mahon-Plage

Grand bain du nouvel an ! Fort-Mahon-Plage mercredi 31 décembre 2025.

Grand bain du nouvel an !

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Grand bain du nouvel an de Fort-Mahon-Plage organisé par les bénévoles de la SNSM !

Info à venir…

Ouvert à tous !
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France   contact@fortmahon-tourisme.com

English :

New Year’s Eve swim at Fort-Mahon-Plage organized by SNSM volunteers!

Info to come…

Open to all!

German :

Großes Neujahrsbad in Fort-Mahon-Plage, organisiert von den Freiwilligen der SNSM!

Info folgt…

Offen für alle!

Italiano :

Bagno di Capodanno a Fort-Mahon-Plage organizzato dai volontari del SNSM!

Altre notizie in arrivo…

Aperto a tutti!

Espanol :

¡Baño de Nochevieja en Fort-Mahon-Plage organizado por voluntarios de la SNSM!

Más información…

Abierto a todos

L’événement Grand bain du nouvel an ! Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-09-25 par OT DE FORT MAHON