Grand bain du nouvel an ! Fort-Mahon-Plage
Fort-Mahon-Plage Somme
Début : 2025-12-31
2025-12-31
Grand bain du nouvel an de Fort-Mahon-Plage organisé par les bénévoles de la SNSM !
Info à venir…
Ouvert à tous !
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com
English :
New Year’s Eve swim at Fort-Mahon-Plage organized by SNSM volunteers!
Info to come…
Open to all!
German :
Großes Neujahrsbad in Fort-Mahon-Plage, organisiert von den Freiwilligen der SNSM!
Info folgt…
Offen für alle!
Italiano :
Bagno di Capodanno a Fort-Mahon-Plage organizzato dai volontari del SNSM!
Altre notizie in arrivo…
Aperto a tutti!
Espanol :
¡Baño de Nochevieja en Fort-Mahon-Plage organizado por voluntarios de la SNSM!
Más información…
Abierto a todos
L’événement Grand bain du nouvel an ! Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-09-25 par OT DE FORT MAHON