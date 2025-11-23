GRAND BAIN SOLIDAIRE

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Ce rendez-vous incontournable des amoureux de Mare Nostrum est organisé en partenariat avec le Secours populaire français (SPF).Dans l’eau ou sur le sable, ambiance garantie !Les plus courageux et courageuses recevront le traditionnel diplôme et tout le monde pourra apprécier en musique la dégustation du célèbre Musklor pour se réchauffer. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 contact@frontignan.fr

English :

This not-to-be-missed event for Mare Nostrum lovers is organized in partnership with Secours populaire français

German :

Dieses unumgängliche Treffen der Liebhaber des Mare Nostrum wird in Partnerschaft mit Secours populaire français organisiert

Italiano :

Questo evento imperdibile per gli amanti del Mare Nostrum è organizzato in collaborazione con il Secours populaire français

Espanol :

Esta cita ineludible para los amantes del Mare Nostrum se organiza en colaboración con Secours populaire français

