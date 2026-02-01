Grand bal Salle des fêtes Beaumarchés
Grand bal Salle des fêtes Beaumarchés samedi 21 février 2026.
Grand bal
Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers
La saison 2026 des animations commence avec une nouveauté concoctée par la nouvelle génération du comité des fêtes !
Ambiance poudreuse et vibes surchauffées Quand la piste de danse devient une piste noire… personne ne veut prendre le télésiège pour rentrer !
Soirée animée par DJ Clem
Snacking sur place.
Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 mairie.beaumarches@orange.fr
English :
The 2026 entertainment season kicks off with a new feature concocted by the new generation of the festivities committee!
Powdery ambience and overheated vibes? When the dance floor becomes a black run? nobody wants to take the chairlift back home!
Entertainment by DJ Clem
Snacking on site.
