Grand bal Salle des fêtes Beaumarchés

Grand bal

Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La saison 2026 des animations commence avec une nouveauté concoctée par la nouvelle génération du comité des fêtes !

Ambiance poudreuse et vibes surchauffées Quand la piste de danse devient une piste noire… personne ne veut prendre le télésiège pour rentrer !

Soirée animée par DJ Clem

Snacking sur place.

.

Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 mairie.beaumarches@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2026 entertainment season kicks off with a new feature concocted by the new generation of the festivities committee!

Powdery ambience and overheated vibes? When the dance floor becomes a black run? nobody wants to take the chairlift back home!

Entertainment by DJ Clem

Snacking on site.

L’événement Grand bal Beaumarchés a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65