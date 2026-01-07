Grand bal de carnaval Hombourg-Haut
Grand bal de carnaval Hombourg-Haut samedi 21 février 2026.
Grand bal de carnaval
10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:11:00
fin : 2026-02-21 23:59:00
2026-02-21
Animé par l’orchestre Phénix. Information et réservation par téléphone.Tout public
10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 7 78 79 92 69 carnaval.dantan@gmail.com
English :
Hosted by the Phénix orchestra. Information and reservations by phone.
