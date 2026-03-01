Grand Bal de Carnaval

11 rue de Saint-Avold Porcelette Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

3ème grand bal de Carnaval avec le groupe Déclic.

Au programme

Ambiance du tonnerre, de nombreuses surprises, et bar à champagne tamisé…

Ouverture des portes et petite restauration sur place dès 19h.

Restauration et buvette sur place.

Déguisement souhaité.Tout public

12 .

11 rue de Saint-Avold Porcelette 57890 Moselle Grand Est +33 6 67 06 77 32

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English :

3rd Carnival Ball with the Déclic group.

On the program:

Great atmosphere, lots of surprises, and a subdued champagne bar…

Doors open and light refreshments available from 7pm.

Catering and refreshments on site.

Disguise required.

L’événement Grand Bal de Carnaval Porcelette a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE