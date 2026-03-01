Grand Bal de Carnaval Porcelette
Grand Bal de Carnaval Porcelette samedi 28 mars 2026.
Grand Bal de Carnaval
11 rue de Saint-Avold Porcelette Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
3ème grand bal de Carnaval avec le groupe Déclic.
Au programme
Ambiance du tonnerre, de nombreuses surprises, et bar à champagne tamisé…
Ouverture des portes et petite restauration sur place dès 19h.
Restauration et buvette sur place.
Déguisement souhaité.Tout public
12 .
11 rue de Saint-Avold Porcelette 57890 Moselle Grand Est +33 6 67 06 77 32
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English :
3rd Carnival Ball with the Déclic group.
On the program:
Great atmosphere, lots of surprises, and a subdued champagne bar…
Doors open and light refreshments available from 7pm.
Catering and refreshments on site.
Disguise required.
L’événement Grand Bal de Carnaval Porcelette a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE