Escos

Grand bal de clôture des ateliers de danses régionales avec KlipetaKlop

Place des tilleuls Escos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Que vous soyez débutants ou véritables amateurs de danses régionales, venez nombreux danser au grand bal de clôture de l’association Lo Larèr animé par Klip eta Klop ,qui vous propose une soirée sous le signe de la joie et la bonne humeur !

Rondes et rondeaux des Landes, quadrilh d’Escos, mazurka, Scottish, danses basques, saut basque, et toutes autres danses de couple du Pays d’Oc sont au programme.

Possibilité de restauration sur place avec le camion du Pizza Palatino à la charge de chacun.

En cas de pluie repli à la salle des fêtes. .

Place des tilleuls Escos 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 33 62 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand bal de clôture des ateliers de danses régionales avec KlipetaKlop

L’événement Grand bal de clôture des ateliers de danses régionales avec KlipetaKlop Escos a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Béarn des Gaves