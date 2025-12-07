Grand bal de fin d’année Route de Fourges Gasny

Grand bal de fin d’année

L’association Les Amoureux Danc’Eure vous invite à clôturer l’année en beauté lors de son grand bal de fin d’année, animé par l’orchestre Duo Sorin.

Ambiance festive, danse et convivialité seront au rendez-vous !

L’entrée comprend une pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool.

️ Tarifs

Adhérents 15 €

Extérieurs 17 €

Réservations et renseignements Michel 06 23 07 95 97 .

