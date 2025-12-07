Grand bal de fin d’année Route de Fourges Gasny
Grand bal de fin d’année Route de Fourges Gasny dimanche 7 décembre 2025.
Grand bal de fin d’année
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
L’association Les Amoureux Danc’Eure vous invite à clôturer l’année en beauté lors de son grand bal de fin d’année, animé par l’orchestre Duo Sorin.
Ambiance festive, danse et convivialité seront au rendez-vous !
L’entrée comprend une pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool.
️ Tarifs
Adhérents 15 €
Extérieurs 17 €
Réservations et renseignements Michel 06 23 07 95 97 .
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 23 07 95 97
