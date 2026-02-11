Grand Bal de l’Europe Lieu dit les Gauthiers Gennetines

Grand Bal de l’Europe

Lieu dit les Gauthiers 13 route de trevol Gennetines Allier

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-07

2026-07-24

Comme chaque été depuis 30 ans, le festival de danses traditionnelles Le grand bal de l’Europe vous attend à Gennetines pendant 2 semaines.

Lieu dit les Gauthiers 13 route de trevol Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 14 42

Like every summer for the past 30 years, the traditional dance festival Le grand bal de l’Europe awaits you in Gennetines for 2 weeks.

