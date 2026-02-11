Grand Bal de l’Europe Lieu dit les Gauthiers Gennetines
Grand Bal de l’Europe Lieu dit les Gauthiers Gennetines vendredi 24 juillet 2026.
Grand Bal de l’Europe
Lieu dit les Gauthiers 13 route de trevol Gennetines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-24
Comme chaque été depuis 30 ans, le festival de danses traditionnelles Le grand bal de l’Europe vous attend à Gennetines pendant 2 semaines.
.
Lieu dit les Gauthiers 13 route de trevol Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 14 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like every summer for the past 30 years, the traditional dance festival Le grand bal de l’Europe awaits you in Gennetines for 2 weeks.
L’événement Grand Bal de l’Europe Gennetines a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région