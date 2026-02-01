Grand bal de l’hiver Salle des fêtes Larreule
Grand bal de l’hiver Salle des fêtes Larreule samedi 21 février 2026.
Grand bal de l’hiver
Salle des fêtes LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 23:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Larreule fait son carnaval avec la programmation d’un grand bal animé par le podium Eclips’event.
L’entrée est gratuite jusqu’à minuit et pour ceux déguisés.
A la fin du bal le Le Comité des fêtes vous offre l’Omelette !
Salle des fêtes LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
+33 7 63 85 33 41
mairie.larreule@wanadoo.fr
English :
Larreule is having its carnival, with a big ball hosted by the Eclips’event podium.
Admission is free until midnight for those in costume.
At the end of the ball, the Comité des fêtes offers you an Omelette!
L’événement Grand bal de l’hiver Larreule a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65