Grand bal de l’hiver Salle des fêtes Larreule

Larreule fait son carnaval avec la programmation d’un grand bal animé par le podium Eclips’event.

L’entrée est gratuite jusqu’à minuit et pour ceux déguisés.

A la fin du bal le Le Comité des fêtes vous offre l’Omelette !

Salle des fêtes LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 63 85 33 41 mairie.larreule@wanadoo.fr

Larreule is having its carnival, with a big ball hosted by the Eclips’event podium.

Admission is free until midnight for those in costume.

At the end of the ball, the Comité des fêtes offers you an Omelette!

