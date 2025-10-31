Grand bal déguisé d’Halloween L’Hôme-Chamondot

Grand bal déguisé d’Halloween

Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot Orne

Début : 2025-10-31 19:00:00

Un effroyable bal d’Halloween est proposé par l’Hôme en Fête. Il sera animé par DJ Eric Sono. Petits et grands sont attendus costumés pour participer au concours du plus beau déguisement (nombreux lots à gagner).

Restauration sur place Hot-Dog Crêpes Buvette.

Mineurs obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Gratuit 12 ans.

Réservation conseillée pour le Bal. .

Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 21 75 69 22 lolomur@wanadoo.fr

