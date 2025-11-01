GRAND BAL DES DAMNE-E-S – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

samedi 1 novembre 2025.

GRAND BAL DES DAMNE-E-S Début : 2025-11-01 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le succès du Grand Bal des trois ans, Sironastra revient souffler son quatrième cierge et transformer La Coopé en crypte festive et engagée.Ghoules, banshees et autres créatures de la nuit sont conviées à se joindre à cette macabre célébration, où se succéderont sulfureux effeuillages, concerts enragés et DJ set endiablé.Un programme féminin, féministe et queer comme on les aime.Line-up :Concerts :?Pain Magazine Venin Carmin (Cold pop)Dark DJ SetPerformances : Matamore Occhio – Velma Vesperia – Sacha Foxylicious – La Rochechouart

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63