Grand Bal du Carnaval Ex Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux

Grand Bal du Carnaval

Ex Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 02:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Sortez les paillettes, les masques et les déguisements les plus fous… le Grand Bal du Carnaval arrive ! On compte sur vous pour venir déguisés et mettre une ambiance haute en couleur sur la piste de danse ! Plus c’est original, plus c’est réussi !

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Ex Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes folyss43@gmail.com

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English :

Get out the glitter, the masks and the craziest disguises? the Great Carnival Ball is coming! We’re counting on you to come dressed up and set the mood on the dance floor! The more original, the better!

L’événement Grand Bal du Carnaval Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire