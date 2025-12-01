Grand bal du chocolat rue Paul Mairat Angoulême

Grand bal du chocolat

Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 19:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Le Comité des Fêtes de la ville d’Angoulême vous invite à son grand bal du chocolat.

rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 84 50 gerard.france@cegetel.net

English :

Angoulême’s Comité des Fêtes invites you to its Chocolate Ball.

German :

Das Festkomitee der Stadt Angoulême lädt Sie zu seinem großen Schokoladenball ein.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de la ville d’Angoulême vi invita al suo Ballo del cioccolato.

Espanol :

El Comité des Fêtes de la ville d’Angoulême le invita a su Baile del Chocolate.

L’événement Grand bal du chocolat Angoulême a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême