Grand bal du chocolat rue Paul Mairat Angoulême
rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 19:30:00
2025-12-10
Le Comité des Fêtes de la ville d’Angoulême vous invite à son grand bal du chocolat.
rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 84 50 gerard.france@cegetel.net
English :
Angoulême’s Comité des Fêtes invites you to its Chocolate Ball.
German :
Das Festkomitee der Stadt Angoulême lädt Sie zu seinem großen Schokoladenball ein.
Italiano :
Il Comité des Fêtes de la ville d’Angoulême vi invita al suo Ballo del cioccolato.
Espanol :
El Comité des Fêtes de la ville d’Angoulême le invita a su Baile del Chocolate.
